الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

من المطبخ الهندي.. طريقة عمل كفتة هندي بالصلصة الحارة

كفتة
كفتة

كفتة اللحم الهندي الحار من الوصفات اللذيذة، والتي تتميز بالبهارات التي تعطي نكهة مميزة يعشقها الجميع، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كفتة هندي حارة بالصلصة.

 

كفتة

 

طريقة عمل كفتة هندي حار بالصلصة

المقادير

- لحم مفروم : نصف كيلو

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- طماطم : 5 حبات (مقطعة قطع صغيرة)

- ثوم : 3 فصوص (مفروم)

- بصل : 1 حبة (مفروم)

- فلفل حار : 1 حبة (مفروم)

- معجون طماطم : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- قرفة : ربع ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

ضعي اللحم المفروم، والبقدونس، والبصل المفروم، والثوم، والفلفل الحار، وملعقة ملح، والفلفل الأسود، والقرفة في وعاء عميق، ثم اعجني المكونات جيداً بيديكِ حتى تتجانس.

اصنعي كرات صغيرة ومتساوية الحجم من خليط اللحم.

ضعي الطماطم، ومعجون الطماطم، وكمية الملح المتبقية في قدر على نار متوسطة، ثم حركي المكونات جيداً، واتركيها لحوالي 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.

أضيفي كرات اللحم واتركي القدر يغلي لحوالي 15-20 دقيقة حتى تمام النضج.

اسكبي الكباب الهندي الحار في طبق التقديم وقدميه ساخناً.

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