التلوث البيئي وآثاره وتأثيره في الصحة عنوان ندوة بمدرسة نجع حمادي

شهد عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، اليوم الأربعاء، الندوة التوعوية الموسعة، بعنوان " التلوث البيئي وآثاره وتأثيره على الصحة العامة والبيئة " والمنعقدة فعالياتها بقاعة الاجتماعات بمدرسة الشهيد إسلام عبدالرازق الرسمية للغات، بالتعاون مع قسم البيئة والسكان، وجهاز شؤون البيئة فرع قنا.

جاء ذلك بحضور علي محمود موسي مدير إدارة المدرسة، وفضيلة الشيخ مصطفي ياسين عباس المنسق الإعلامي لإدارة أوقاف نجع حمادي، والدكتوره ندي عباس، وفاطمة الزهراء عايد المحاضرتين بجهاز شئون البيئة فرع قنا، و عنتر حسن عبداللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، ووليد فتحي مغربي مسؤول قسم البيئية والسكان بالإدارة، وحشد من المعلمين والمعلمات، وطلاب وتلاميذ المدرسة.

في البداية تحدث عفت محمد وزيري، عن مفهوم التلوث، والذي يعرف بأنه إدخال الملوثات التي تسبب تغيرًا سلبيًا في البيئة الطبيعي، وقد يكون التلوث على شكل مادة "صلبة أو سائلة أو غازية" أو على شكل طاقة "مثل النشاط الإشعاعي أو الحرارة أو الضوضاء أو الضوء"، الملوثات (عناصر التلوث) هي إما مواد طاقات دخيلة، أو ملوثات متوفرة بشكل طبيعي.

كما تحدث فضيلة الشيخ مصطفي ياسين عباس، عن حث القرآن الكريم المسلم على حماية البيئة والمحافظة عليها، وعد الإسلام ذلك واجب ديني، وأمر الله تعالى- بالتعامل مع البيئة على أنّها ملكية عامة يتوجب على المسلم المحافظة على مكوناتها وثرواتها ومواردها، وأنّ الأرض وما فيها من نعم الله تعالى التي يجب على المسلم شكر الله عليها؛ لتثبت وتستمر و يزيده الله منها، أمّا إن لم يؤدها بواجبها ولم يشكر الله كان ذلك سبباً في زوالها و اضمحلالها.

وأضافت الدكتورة ندي عباس، أن الله تعالي حين خلق الإنسان جعله خليفة في الأرض، والأرض أمانة يجب على الإنسان حمايتها، و سخّر الله الأرض للإنسان لإدراك كلّ ما تعلقت به حاجات الناس من غرس و حرث وبناء، و ركز الإسلام على مبدأ مهم بقيام الإنسان بعمارة الأرض، والسعي في ذلك باجتهاد ونشاط والتعاون على البر والتقوى، والابتعاد عن إفساد الأرض في تربتها و مائها و هوائها والكون بكل ما فيه.

وتابعت وفاطمة الزهراء عايد المحاضرة بجهاز شئون البيئة فرع قنا، بالنسبة للمياه فقد حثت السنة النبوية على المحافظة على الثروة المائية، وعدم الإسراف بها، ومن صور ذلك: كراهية الإسراف بالماء عند الوضوء، كما لا بد من المحافظة على الماء من التلوث، وذلك بالنهي عن تلويث المياه بإلقاء القمامة والحيوانات النافقة في المجاري المائية.

واختتم مدير عام الإدارة، بالحديث عن الاستحقاق الدستوري والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث طالب الحضور من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات بالذهاب والنزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وشجع الطلاب والطالبات علي تحفيز أولياء أمورهم بالنزول للجان الانتخابية و مرافقتهم والتقاط الصور أمام اللجان وإرسالها إلي إدارة المدرسة تمهيدا لإرسالها لغرفة عمليات الإدارة التعليمية بنجع حمادي، لظهور مصر بالمظهر الحضاري الذي يليق بها في هذا العرس الديمقراطي.