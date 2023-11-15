مدير عام تعليم نجع حمادي يتفقد مدرسة الشهيد إسلام الرسمية للغات

أجري عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، يرافقه عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، و أحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، زيارة تفقدية لمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات بنجع حمادي، لمتابعة سير العملية التعليمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

كان في استقبال مدير عام الإدارة، علي موسي مدير إدارة المدرسة، ومحمد أحمد محمود وكيل المدرسة، حيث تفقد المدير العام ومرافقوه، قاعات رياض الأطفال، وتابع السجلات المدرسية وسجلات المعلمين والمعلمات. وأشاد " وزيري" بالمستوي المتميز لمعلمات رياض الأطفال بالمدرسة وأطفال الروضة.

وافتتح مدير عام الإدارة، حديقة رياض الأطفال بعد تطويرها وإعادة فرشها بالنجيل الصناعي، وتزويدها ببعض الألعاب الترفيهية لأطفال الروضة.