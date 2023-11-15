محافظ الدقهلية يعطي إشارة البدء لنقل مقلب نبروة على مساحة 2,5 فدان

أعطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إشارة البدء لنقل مقلب نبروه علي مساحة 2,5 فدان بإجمالي 200 الف طن ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لنقل المقالب العشوائية بنطاق المحافظه ، وأعمال النقل تتم من خلال معدات الهيئة العربية للتصنيع ، وتضم المرحلة الثالثة ( نقل مقلب نبروه وتأهيل وغلق مقلب قلابشو ونقل مقلب ميت غمر وبني عبيد).

جاء ذلك بحضور الدكتور عبده محمدين مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ، والمهندس عادل الششتاوي ممثل الهيئة العربية للتصنيع ، واللواء أنور زغلول رئيس مركز ومدينة نبروة.

وقال المحافظ:" قمنا بوضع خطة طموحه للتخلص الآمن من جميع المقالب العشوائية بنطاق المحافظة ونقلها الي المدفن الصحي بقلابشو وفقاً للاشتراطات البيئة والصحية، وإعادة استغلال كافة المواقع بعد اخلائها في مشروعات ذات نفع عام تخدم المواطنين من خلال انشاء مدارس ومجمعات خدمية في القطاعات المختلفه ، بالإضافة الي ازاله الأثر السلبي الذي تمثله هذه التراكمات علي البيئه المحيطة".

وتابع قريباً سنعلن عن الانتهاء من نقل كافة المقالب العشوائية وخلو الدقهلية نهائيا من المقالب التاريخية لتصبح أول محافظة خالية تماماً من المقالب وتجمعات القمامة تنفيذاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27 والذي استضافته مصر في شرم الشيخ واستعداد لمشاركة مصر في مؤتمر تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية.

وأشار المحافظ، أن الدقهلية تضم 11 مقلب عمومي هم ( سندوب - تمي الامديد - الجماليه - السنبلاوين - دكرنس - منيه النصر - المنزله - نبروه - ميت غمر - بني عبيد - قلابشو) وتم الانتهاء من نقل 7 مقالب هم ( سندوب - تمي الامديد - الجماليه - السنبلاوين - دكرنس - منيه النصر - المنزله) بإجمالي 1,5 مليون طن بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه .

وأوضح مختار، أنه جاري تأهيل وغلق مقلب قلابشو ضمن انشطه مشروع مصرف كتشنر وتوفير الموارد المالية لنقل مقلبي ( ميت غمر وبني عبيد ) لتصبح الدقهلية بدون مقالب عشوائية.

وأشار " المحافظ " الي أن هذه المقالب التاريخية نتاج التراكم العشوائى للمخلفات علي مدار عشرات السنين قبل إنشاء وتطوير مصانع المعالجه والتدوير والتي بدورها تقوم بإعادة تدوير القمامة بصفة يوميه للاستفادة منها وعدم تلوث البيئة .

وثمن مختار، دور وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة علي دعمه الكامل والمثمر من أجل تطوير منظومة المخلفات الصلبه بالمحافظه ونقل كافة المقالب التاريخية والتي كانت لها تأثيرات سلبيه علي صحة وحياة المواطنين من خلال بيئة غير نظيفة .