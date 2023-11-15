مباني إدريس تتعاقد مع مكتب الاستشارات الهندسية (ECB) للإشراف على تنفيذ مشروع "Koun” برأس الحكمة

أعلنت شركة مباني إدريس للتطوير العقاري التعاقد مع مكتب الاستشارات الهندسية (ECB) أحد أهم وأكبر شركات الاستشارات الهندسية متعددة التخصصات للإشراف على تنفيذ مشروع "Koun" برأس الحكمة أحدث مشروعات الشركة وذلك في إطار خطة الشركة الاستراتيجية في التعاقد مع كبريات المكاتب الاستشارية للتأكد من تقديم منتج عقاري متميز، وبموجب هذا التعاقد سيقوم مكتب (ECB) بمهام الإشراف على تنفيذ المشروع بالكامل بما يضمن تنفيذ الإنشاءات وفق التصميمات الهندسية والمعمارية الصحيحة. لتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار في مجال صناعة العقارات، خاصة وان المشروع يتميز بالموقع المتميز والذي يجمع بين سحر الطبيعة الخلابة والتصميمات المعمارية العصرية الراقية التي تلبي احتياجات وتطلعات عملاء الشركة حيث يقع في الكيلو 201 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي الغربي على مساحة 447.657.5 متر مربع بإجمالي استثمارات تصل لحوالي 6 مليارات جنية ضمن خطة الشركة التوسعية في مشروعاتها المختلفة.

وقد وقع على العقد المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة مباني إدريس للتطوير العقاري مع الدكتور محمد عبدالغني رئيس مجلس إدارة مكتب الاستشارات الهندسية (ECB) بحضور لفيف من القيادات في الشركتين، وبموجب التوقيع بدأ التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع للإشراف علي تنفيذ المخطط الذي وضعته الشركة لتنفيذ وعودها لعملائها وتسليمهم في الموعد المحدد حسب التعاقد، وكذلك تنفيذ كافة المخططات والتصميمات الموضوعة بدقة متميزة خاصة وأن الشركة تعتبر مشروع "Koun" أحد أهم مشروعاتها خاصة وأنه التجربة الأولي للشركة في الساحل الشمالي وشهد أقبال غير متوقع من العملاء علي حجز المرحلتين الأولي والثانية من المشروع .

وقد عبر المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس للتطوير العقاري عن سعادته البالغة للتعاقد مع مكتب الاستشارات الهندسية (ECB) مؤكدا أن هذا التعاقد يخلق تعاون قوي بين شركتنا واحد أكبر المكاتب المتخصصة في مجالات الاستشارات والتصميمات الهندسية والمعمارية للإشراف علي تنفيذ مشروع "Koun" في الساحل الشمالي، خاصة وأنه من أكبر المكاتب الاحترافية في الإشراف علي تنفيذ المشروعات العقارية، وهو ما عزز من ثقتنا في اختيارها كحليف استراتيجي للإشراف علي التنفيذ، بما يحقق تشكيل فريق عمل قوي ومتكامل لخدمة السوق العقاري المصري ويوفر لعملاء الشركة منتج عقاري متكامل وأكثر تميزاً، و يعزز من ثقتهم في الشركة في تلبية كافة احتياجاتهم

وأضاف المهندس محمد إدريس أن التعاقد يمنح الريادة لشركة مباني إدريس من خلال التكامل بين كافة الخدمات الاستشارية والإنشائية لضمان تنفيذ جميع مراحل المشروعات وفقاً للتصميمات الهندسية والمعمارية الصحيحة والانتهاء من تنفيذ مشروع "Koun" بشكل متكامل ومميزًا يتماشى مع توجه واستراتيجية الشركة في تنفيذ المشروعات العقارية الرائدة ويلبي خطتها التوسعية والطموحة بالسوق العقاري في مصر، خاصة وأن مشروع "Koun" مختلف تماما من حيث النسبة البنائية للمشروع والتي تصل لحوالي 15% من المساحة الكلية والباقي ما بين لاجونز ولاند سكيب وحمامات سباحة وخدمات ، ويذكر أنه تم البدأ في الإنشاءات عقب انتهاء الموسم الصيفي ومخطط تسليمات المرحلة الأولى خلال 4 سنوات ، وهو ما يجعلنا نسابق الزمن وتم ضخ 300 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الجاري 2023، مع توفير كافة التيسيرات التى تمكن فريق العمل بالمشروع من استكماله وفقُا لجداول الزمنية المحددة لها وبالمعايير التي تضمن تقديم منتج عالي الجودة يضاف لسجل شركة مباني إدريس الحافل بالإنجازات على مدار سنوات طويلة.

علي الجانب الأخر أكد الدكتور مهندس محمد عبدالغني رئيس مجلس إدارة مكتب الاستشارات الهندسية (ECB)، ان التعاقد مع شركة مباني إدريس للإشراف علي مشروع "Koun" أمر متميز لعدة أسباب أولها الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة والموقع المتميز للمشروع بجانب التصميم الغير عادي من شركة مباني إدريس فالمشروع تم تصميمه بطريقة مختلفة تماما بحيث تري كل الوحدات مياه البحر والبحيرات وهو ما يجعل كل وحدة في المشروع لا تختلف عن مثيلتها، والمشروع فرصة استثمارية نادرة تجمع بين سحر الطبيعة والرفاهية الحديثة وتصل القيمة الاستثمارية الإنشائية للمشروع حوالي 3.5 مليار جنية ونعتبر المشروع أضافة قوية لمكتب الاستشارات الهندسية (ECB) يضاف الي سجل الشركة الحافل بالإنجازات خاصة وأننا تعاونا مع أكثر من 60 عميلًا رئيسيًا في كل من القطاعين الخاص والعام في حوالي 320 مشروع ، نلتزم من خلالها بإضافة حلول ذات قيمة وابتكار وإبداع أخلاقي وعالي الجودة بالتعاون مع عملائنا. من خلال مجموعة واسعة من الخبرات الهندسية والاستشارية المجهزة بفريق متنامي عالميًا، حيث يعمل لدي الشركة 900 من الكوادر المتميزة منهم 700 من المهندسين المتمرسين الذين تمتد خبرتهم عبر العديد من المجالات الهندسية ومستويات الكفاءة. كما تشرف الشركة على عدد من المشروعات خارج مصر فى 9 دول، منها المملكة المتحدة، عبر فرع المكتب فى لندن وعدد من الدول العربية والأفريقية، مثل تنزانيا ورواندا والسودان والسعودية والإمارات.

يذكر أن مشروع "Koun"عبارة عن توين هاوس وتاون هاوس وشاليهات ودوبليكس ووحدات مستقلة صممت جميعها بطريقة متفردة وحديثة نرسي بها معايير جديدة للفخامة والابتكار في المنطقة، لنوفر تجربةً لا مثيل لها في الساحل الشمالي. خاصة وأنه أول مشروع سكني ترفيهي سياحي لشركة لمباني إدريس في الساحل الشمالي تسعي به الشركة لتوفير قيمة مضافة للسوق العقاري تضمن به الشركة للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية لها. بجانب الاهتمام بالخدمات والصيانة وتوفير كل ما هو جديد لإيماننا بأن هذه الأمور تزيد من قيمة الاستثمارات.