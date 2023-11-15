فنان الكاريكاتير عمرو حسن ينظم ورشة رسم لمحاربي السرطان الصغار في الأقصر

زار الفنان عمرو حسن رسام الكاريكاتير مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، وذلك للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للأطفال الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.

وتفقد الفنان عمرو حسن اقسام المستشفي المختلفة واستمع لشرح مفصل عن إنشاء المستشفي ، وتم تنظيم ورشة ة لتعليم الرسم شارك فيها عدد من الأطفال داخل المستشفي الذين أبدوا إعجابهم بأعمال الفنان .

وأشاد الفنان عمرو حسن، بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها، والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفًا أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا لخدمة الاطفال بالمجان.

وأعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان عن سعادته بزيارة الفنان المبدع عمرو حسن للمستشفي مؤكدا انبهار الاطفال بالأعمال السريعة ورسم اسكتشات لم تستغرق دقائق وبدقة كبيرة مشيرا أن مثل هذه الفعاليات يكون لها تأثير إيجابي على الأطفال ورحلتهم العلاجية داخل المستشفي .