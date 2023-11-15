الصيد يلتقي وادي دجلة بحثًا عن التأهل في بطولة كأس مصر

أجريت مراسم قرعة الدور التمهيدي الثانى من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، والتى أسفرت عن مواجهة مرتقبة لفريق الكرة الأول بنادي الصيد أمام نظيره وادي دجلة.



وأقيمت قرعة الدور التمهيدي الثانى لمنافسات بطولة كأس مصر لكرة القدم للموسم الجديد 2023/24، ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري.



موعد مباراة الصيد ووادي دجلة ببطولة كأس مصر

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الصيد ونظيره وادى دجلة فى اطار منافسات بطولة كأس مصر أحد ايام 23-24-25 نوفمبر الجاري على ملعب الأخير.



ويشارك في الدور التمهيدي الثاني والثالث من مسابقة كأس مصر 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، حيث يشارك 20 فريقًا من دوري المحترفين، بجانب 23 فريقًا من الممتاز ب، و13 فريقًا من دوري الدرجة الثالثة.



ومن المقرر أن يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد منهم 14 فريقًا ينضموا إلى 18 فريقًا من الدوري الممتاز.

قائمة الصيد..

وتضم قائمة الصيد اللاعبين :محمد حازم محسن " حارس مرمى" واللاعبين طه مصطفى محمد، محمد ابراهيم محمد، احمد محمد ، محمود عبد التواب، محمد علاء الدين، أحمد هشام حمد، محمد احمد سيد، محمد يحي عبد المحسن ، حسن يحي حسن،محمد سيف الدين محمد، مبروك شحتة"بركة الحداد"، أحمد فكري ابراهيم، احمد صلاح الدين حمد، اسلام احمد محمد، اسلام كامل مجاهد، معاذ اشرف عبد المجيد،محمد سمير، يوسف هاني، يوسف شريف.



يشرف على فريق الصيد الجهاز الفنى والادارى المكون من:المدير الفني طارق حسن، مدرب العام حسام زينهم و مدحت رمضان، مدرب حراس المرمى عمر مصطفي، الدكتور محمود حسين محلل أداء الفريق، المدير الإداري عبدالله عكاشه،طبيب الفريق الدكتور أحمد النقيطى، علاج طبيعي الدكتور امجد فوزي، أخصائي مساج عبد العزيز حارس (زيزو )، مساعدين الملاعب حجاج محمد و محمد سعد.