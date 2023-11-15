طالبة تحاول التخلص من حياتها بقرص لحفظ الغلال بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام طالبة في بداية العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بمنزلهم لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز شرطة طهطا بوصول "ندى . خ . س . ف" 22 سنة طالبة ومقيمه دائرة المركز مصابه بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- والدها "خالد . س . ف . ع" 56 سنة نجار ووالدتها "منى . ا . م . س" 50 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجلتهما المذكوره بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.