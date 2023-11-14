نائب محافظ القاهرة تتابع جهود حي حلوان لحصر تعارضات مشروع القطار الكهربائي السريع

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان والاجهزة المعنيه و التنفيذية بحلوان باستكمال اعمال الحصر للعقارات التي تتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع بمنطقة عرب ابو دحروج بكفر العلو بحلوان .

تشكيل اللجان المنوطة لاستلام المستندات من الاهالي الداله على ملكية الاراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على تشكيل اللجان المنوطة لاستلام المستندات من الاهالي الداله على ملكية الاراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم تمهيدا لسرعة الانتهاء من اعداد جداول التعويضات سواء مالية او بوحدات سكنية بديلة حتى يتم انهاء الامر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة .

واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان هذه الاعمال تاتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط المحاور المرورية الجديدة و اختصار الرحلة الزمنية الى النصف حيث يشمل مسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، والذي يمتد من مرسى مطروح وحتى العين السخنة، بواقع ٢١ محطة منها ٨ محطات للنقل السريع، و ١٣ محطة إقليمية منها حلوان .

القطار الكهربائي السريع قطار تنمية سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب

الجدير بالذكر ان القطار الكهربائي السريع قطار تنمية سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، إلى جانب كونه منظومة ستغطي أنحاء الجمهورية هي شرايين تنمية ستخدم المناطق الزراعية و العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية في حلوان و١٥ مايو .

وياتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة وتسهيل كافة التحديات للمضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية والتي تمثل نقلة حضارية في مستويات الخدمات المقدمة تدعيما لخطة الدولة وتعظيما لتكاتف كافة جهود الاجهزة المعنية وتقديم كافة اوجة الدعم لتحقيق الهدف المنشود لانجاز هذه المشروعات طبقا للمخططات الزمنية.