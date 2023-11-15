الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر وعيار 24 يسجل 3086 جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أسعار المشغولات الذهبية، في الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 ، بقيمة 75 جنيهًا في سعر الجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2720 جنيهًا مقابل سعره أمس 2645 جنيهًا، لأول مرة منذ شهر إبريل الماضي على خلفية استمرار صعود الطلب على الذهب.

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سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

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الدولار يتراجع مع تزايد الرهان على وصول الفائدة لذروتها

 

أسعار الذهب في مصر اليوم 

عيار 24 يسجل 3086 جنيها

عيار 21 يسجل 2720 جنيه.

عيار 18 يسجل 2314 جنيها.

الجنيه الذهب 21600 جنيه.

اونصة الذهب 1971 دولارا.

الذهب عالمياً 

أسعار الذهب تستمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة.

وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، لتبقي على التصنيف الائتماني عند أعلى معدل له Aaa. 

وأشارت الوكالة إلى أن السبب الرئيسي وراء تخفيض النظرة المستقبلية يرجع إلى تزايد المخاطر السلبية بشأن الدين والائتمان الأمريكي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف تدابير السياسة المالية في خفض الإنفاق الحكومي وزيادة معدل إيرادات الدولة. 

وتتوقع موديز استمرار العجز المالي في الولايات المتحدة بشكل كبير ما يعمل على ضعف قدرة الدولة على تحمل الديون.

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