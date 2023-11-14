سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر باعتباره الملاذ الاَمن والاستثمار الأفضل في ظل حالة عدم الاستقرار والحروب التي يعيشها العالم منها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,040 شراء 3,063 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22بيع 2,787 شراء 2,808 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21بيع 2,660 شراء 2,680 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18بيع 2,280 شراء 2,297 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14بيع 1,773 شراء 1,787 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12بيع 1,520 شراء 1,531 جنيها.

الاونصة

بيع 94,544 شراء 95,255 جنيها.

الجنيه الذهب

بيع 21,280 شراء 21,440 جنيها.

الكيلو

بيع 3,040,000 شراء 3,062,857 جنيها.