السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بالوجه البحري



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الإسكندرية والقاهرة /الإسكندرية والعكس.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذاً لتعليمات بالمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتقرر إعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحًا ويصل محطة الأسكندرية الساعة 07:40 صباحاً طبقا للجدول المرفق على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الأسكندرية / كفر الشيخ ويقوم من محطة الأسكندرية الساعة 04.00 مساءاً ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساءاً طبقا للجدول المرفق ، ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ،470) طبقا للجداول المرفقة وايضاً تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة من الأسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الأسكندرية الساعة 08.00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

كما تقرر إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 تشغيل قطار 17 بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلي الإسكندرية حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09.20 مساء ويصل محطة الإسكندرية الساعة 12.20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

وتلبية لطلب جمهور الركاب فقد تقرر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163) طبقا للجداول المرفقة، والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب