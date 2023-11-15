اليوم الدولي للتسامح.. فرصة لنبذ العنف والكراهية

اليوم العالمي للتسامح.. في السادس عشر من نوفمبر كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للتسامح وذلك من أجل تشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب.

اليوم العالمي للتسامح لنبذ العنف والكراهية

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للتسامح من أجل الدعوة إلى نبذ العنف والكراهية وأهمية الرفق بين الشعوب بعضها البعض من ناحية، وأبناء الشعب الواحد من ناحية أخرى.

الاحتفال باليوم العالمي للتسامح

وجاء فكرة الاحتفال باليوم العالمي للتسامح بعدما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال به فى أعقاب إعلان الجمعية العامة فى عام 1993، أن يكون عام 1995 عامًا للتسامح بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، حيث اعتمدت منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، إعلان المبادئ بشأن التسامح، وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح، وتم اعتماد هذا اليوم ليكون اليوم الدولى للتسامح.

إعلان الامم المتحدة

وقد أعلنت الأمم المتحدة فى عام 1995، أنه سيتم تخصيص جائزة اليونسكو "مادانجيت سنج"؛ لتعزيز التسامح واللاعنف، بمناسبة احتفال الامم المتحدة بالتسامح ، والذكرى المائة وخمسة وعشرين على ميلاد المهاتما غاندى.

التسامح وحقوق الانسان

كما يحدد إعلان الأمم المتحدة أن مسألة التسامح ليست فقط واجبًا أخلاقيًا؛ وإنما أيضًا شرط سياسى وقانونى للأفراد والجماعات والدول كما أنه يربط قضية التسامح فى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التى وضعت على مدى السنوات الخمسين الماضية.