الكشف على 1928 مريضاً فى قافلة علاجية في قرية دميانة بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء في في قرية دميانة مركز بلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1928 مريضاً . وضمت 11 عيادة منهم 6 متنقلة ( 2 أطفال -2 باطنة - جراحة - تنظيم أسرة - نساء ) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وقد تضمن الكشف الطبى باطنة 392 أطفال 313 جراحة 151 جلدية 166 أسنان 155 رمد 156 أنف وأذن 129 عظام 236 نسا 230 كما تم إجراء عدد 223 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 130حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 143 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 32حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 13 قرارا للعلاج على نفقة الدولة .

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية ، و 139 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.