الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 1928 مريضاً فى قافلة علاجية في قرية دميانة بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين و الثلاثاء في في قرية دميانة مركز بلقاس  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل. 
حيث تم توقيع الكشف على 1928  مريضاً  . وضمت  11 عيادة   منهم 6 متنقلة ( 2 أطفال   -2 باطنة -  جراحة - تنظيم أسرة - نساء )  والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.
وقد تضمن الكشف الطبى باطنة 392 أطفال 313 جراحة 151 جلدية  166  أسنان 155 رمد 156 أنف وأذن 129 عظام  236 نسا 230 كما تم إجراء عدد 223 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  130حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 143 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 32حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 13 قرارا للعلاج على نفقة الدولة .
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية ، و  139 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

الجريدة الورقية