مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 بمختلف البطولات حول العالم، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات في مختلف قارات العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة





وستقام مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، بالاضافة الى مواجهات ودية، و مباريات في كأس العالم للشباب.



مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا



ـ غينيا الاستوائية أمام ناميبي الساعة الثانية بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة

ـ جمهورية الكونغو أمام موريتانيا الساعة السادسة بتوقيت ، السابعة بتوقيت مكة المكرمة

ـ إثيوبيا أمام سيراليون الساعة التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت مكة المكرمة

مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة



ـ المكسيك أمام فنزويلا الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر،الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 5

ـ أمريكا أمام بوركينا فاسو الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر،الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 6

ـ نيوزلندا أمام ألمانيا الساعة الثانية بتوقيت مصر الثالثة بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 5

ـ فرنسا أمام كوريا الجنوبية الساعة الثانية بتوقيت مصر الثالثة بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 6

مباريات اليوم الودية

ـ صربيا أمام بلجيكا الساعة العاشرة الا الربع بتوقيت مصر ، الحادية عشر الا الربع بتوقيت مكة المكرمة