الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: خطابي موجه لجميع المصريين وليس الوفديين فقط.. لن أنجح بدونكم (فيديو)

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يختار خطاب معين في كل جولة انتخابية ، ففي الدقهلية كان عنوان الخطاب “غزة في قلب الوفد”، وخطاب زيارة بورسغيد سيكون عن “عيد الجهاد وتاريخ الوفد".

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وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن خطابه ليس موجها للوفديين فقط ولكن لجميع المصريين وفي طليعتهم الوفديين، معقبا: "لن أنجح بأصوات الوفديين فقط ولكن بأصوات جميع المصريين الذين هم في الأساس وفديين بحكم التاريخ فكل مواطن لديه أب أو جد وفدي".

وأشار رئيس الوفد إلى أنه لن يكون حزينا حال خسارته للانتخابات الرئاسية خاصة أن الأسرة تريده بجوارها.

لن أدفع جنيها  للحصول على صوت ناخب

وأكد  يمامة أن الانتخابات تعني المشاركة فلا يصح أن نجد حجم المشاركة 20% فقط، وبعد المشاركة يأتي الاختيار، مشددا على أنه لن يدفع جنيها للحصول على صوت ناخب.

 

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