أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تعمل في محل، وتقوم بالصلاة بالنقاب، فما حكم الصلاة بالنقاب؟

مكروهة عند جمهور الفقهاء

قال الشيخ عبدالسميع إن الصلاة بالنقاب مكروهة عند جمهور الفقهاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسجود على سبعة أعضاء، منهم الجبهة والأنف، فإذا صلت المرأة بالنقاب فإن الجبهة والأنف لا يكونان على الأرض، وبالتالي لا تعتبر الصلاة صحيحة.

وأضاف أن المرأة إذا كانت في وسط رجال ولا تريد أن تتكشف أمامهم، فعليها أن تصلى بالنقاب، لأن بعض الفقهاء أجاز ذلك، لكن الأصل أن تصلى في مكان ليس به رجال وتكشف وجهها.

وأوضح الشيخ عبدالسميع أن مساعدة الزوج في نفقة البيت تعتبر صدقة ولها أجر وثواب عند الله، كما أنها تعد من باب الإكرام للزوج والأبناء.