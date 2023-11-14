حملة 100 يوم صحة: 9 ملايين منتفعة بخدمات تنظيم الأسرة و9.5 مليون زيارة منزلية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن نتائج حملة 100 يوم صحة، التي انطلقت في يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة 9 ملايين منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 9 ملايين و555 ألفا.

الأمراض المزمنة

وأوضح الوزير أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمجان في الحملة بلغت أكثر من 46 مليون خدمة طبية، شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية، وعلاج أمراض القلب والسكر والسكري وارتفاع ضغط الدم، وتقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وخدمات التثقيف الصحي.

ودعا الوزير المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة.

كما التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور ماتولى نكوبي، وزير مالية زيمبابوي، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في قطاع المستحضرات الطبية.