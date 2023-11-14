الأهلي يكتسح الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط كرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الانتصار على نظيره الزمالك، في المواجهة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بالموسم الحالي 2023 – 2024.

الأهلي يفوز على الزمالك بذهاب ربع نهائي دوري المرتبط:

كان النادي الأهلي قد تأهل لربع نهائي دوري المرتبط كرة السلة رجال على حساب فريق القناة، بينما كان نادي الزمالك قد تأهل على حساب نادي الطيران.

انتهت المباراة بفوز الأهلي على الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بنتيجة 81 مقابل 66 للفارس الأبيض.

احتسب حكم المباراة 4 رميات لصالح نادي الزمالك كانت بنهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 43-37.

توقف مباراة الأهلي والزمالك:

وعن سبب توقف مباراة الأهلي والزمالك فيرجع إلى اعتراض أوجستي على قرار حكم المباراة في لعبة معينة، والذي طلب الحصول على خطأ لصالح النادي الأهلي، ليشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهه.

بالإضافة إلى قرار مراقب المباراة محمد جلال بإخراج أي أعداد زائدة من جمهور الفريقين، بعدما تقرر في وقت سابق وجود 25 مشجعًا من كل فريق في المدرجات كما نصت اللوائح.

موعد مباراة إياب ربع نهائي المرتبط بين الأهلي والزمالك:

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والزمالك في قمة دوري مرتبط كرة السلة، وذلك يوم الجمعة المقبل، والمقرر لها على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي.