ع الطاير

الثلاثاء 14/نوفمبر/2023 - 08:20 م 11/14/2023 8:20:22 PM

كل خبراء الاقتصاد والتعليم والتسويق وأى حاجة تانية قالوا لا بد من ربط التعليم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل حتى لا تتفاقم مشكلة البطالة وحتى يستطيع خريج الجامعة أو التعليم الفنى أن يجد فرصة عمل بسرعة وبدخل محترم وإلا يقضى سنوات أخرى من عمره فى البحث عن وظيفة أو إعادة تأهيل نفسه واكتساب خبرات ومهارات جديدة وعلم آخر فى مجال آخر لم يدرسه فى الجامعة ولا فى المدرسة، ورأينا على أرض الواقع ملايين الخريجين فى كليات محترمة كانت تسمى كليات قمة لا يجدون عملاً ولا يصلحون لأى عمل إلا إذا حصلوا على دورات تدريبية متخصصة وكورسات لغات وكومبيوتر وتفاقمت بالفعل مشكلة البطالة بين الخريجين حتى فقد معظم الشباب حماسهم للتعليم العالى والجامعات والثانوية العامة وما أدراك ما هى الدروس الخصوصية والسناتر وفلوس كتير تُصرف بلا فائدة للحصول على الشهادة العالية وطبعاً لا هى عالية ولا حاجة ولا هى شهادة أصلاً دى حتة ورقة لم تعد تصلح حتى للزواج ولا للبرواز على الجدران ولم تعد مصدر فخر واعتزاز طالما لا تصلح ولا تساعد فى الحصول على عمل وأصبح الحل فى التدريب والتأهيل ولحسن الحظ فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهتم اهتماماً كبيراً بالتدريب والتأهيل وتخصص ميزانية ضخمة تتزايد سنوياً لتدريب الشباب وتأهيلهم للحصول على وظيفة وفرص عمل حر أو الالتحاق بالعمل فى كبريات الشركات العالمية ولكن أيضاً وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تتوقف عند حكاية التدريب والتأهيل هذه ولكن اهتمت أيضاً بوجود مدارس فنية متخصصة تخدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتخريج كوادر بشرية متخصصة جاهزة للعمل فورًا ومن هذه المدارس التى تهتم بدراسة التكنولوجيا التطبيقية تأتى مدارس WE، وكما يقول الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنها تغير صورة التعليم فى مصر بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم الفنى وهناك توجه بإنشاء مدرسة فى كل محافظة وبدأت فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادى الجديد، والقليوبية، وهى أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل، حيث توفر لطلابها جميع المستلزمات الدراسية والمعدات التدريبية بالإضافة إلى تسليم تابلت لكل طالب وكذلك التدريب الميدانى بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط فى سوق العمل.

ومدة الدراسة فى المدرسة ثلاث سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة الدبلوم الفنى فى تخصصات دقيقة مطلوبة بشدة فى سوق العمل المحلية والدولية مثل اتصالات، تطوير المواقع والبرمجيات، شبكات وأمن المعلومات والتى تؤهلهم أيضاً للالتحاق بالكليات التكنولوجية ومعاهد وكليات التعليم الصناعى وكذلك كليات الهندسة بعد اجتياز اختبار المعادلة.