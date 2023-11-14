مرتبط سلة الأهلي يفوز على الزمالك بدوري المحترفين

نجح فريق شباب النادي الأهلي لكرة السلة 18 سنة في تحقيق فوز على نظيره الزمالك،خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات ذهاب دور ‏الثمانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.‏

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن ينجح شباب الأهلي في حسم اللقاء لصالحهم ‏بنتيجة 72-56.‏

أشاد الجهاز الفني للاحمر بما قدمه اللاعبون من مردود فني مميز، والإصرار على الفوز رغم التأخر في النتيجة، وكذلك الالتزام بالتعليمات ‏مما ساهم في تحقيق الفوز المستحق.

الفريق الأول..

ويواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي في مباراة هامة اليوم نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة نادي الزمالك، ويسبقها مباراة فريقي المرتبط ١٨ سنة بين الناديين.