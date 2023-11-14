عاجل
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تبذل كل ما بوسعها لتخفيف المعاناة عن شعبنا خبير سياسات دولية: المجتمع الدولي أدرك رسالة السيسي وسعيه لتحقيق السلام السيسي يبحث مع الرئيس الروسي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرتبط سلة الأهلي يفوز على الزمالك بدوري المحترفين

مرتبط سلة الأهلي
مرتبط سلة الأهلي والزمالك

نجح فريق شباب النادي الأهلي لكرة السلة 18 سنة في تحقيق فوز على نظيره الزمالك،خلال  اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات ذهاب دور ‏الثمانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.‏

txt

الأهلي يبحث عن مهاجم في إندونيسيا.. وكولر يرد: "محدش يكلمني في مهاجم جديد"

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن ينجح شباب الأهلي في حسم اللقاء لصالحهم ‏بنتيجة 72-56.‏

أشاد الجهاز الفني للاحمر بما قدمه اللاعبون من مردود فني مميز، والإصرار على الفوز رغم التأخر في النتيجة، وكذلك الالتزام بالتعليمات ‏مما ساهم في تحقيق الفوز المستحق.

الفريق الأول..

ويواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي في مباراة هامة اليوم نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.
من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة نادي الزمالك، ويسبقها مباراة فريقي المرتبط ١٨ سنة بين الناديين.

مواد متعلقة

الأهلي يحدد ملعب بديل عن ستاد القاهرة في مباراة ميدياما الغاني

تجاهل يايسلة يجبر هيثم عسيري على سيناريو مرعب لـ الأهلي

غرامه 100 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونه
الجريدة الورقية