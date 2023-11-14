الأهلي يحدد ملعب بديل عن ستاد القاهرة في مباراة ميدياما الغاني

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني في افتتاحية الجولة من دور المجموعات في بطولة أبطال أفريقيا في الموسم الجديدة .

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يعاني المارد الأحمر أزمة قبل مباراة ميدياما الغاني بسبب ملعب المباراة بسبب انشغال ملعب ستاد القاهرة للصيانة بجانب زراعة البذرة الشتوية .

يحتاج ملعب القاهرة مدة تتراوح عن 20 يومًا لصيانة الملعب واقتلاع البذرة الصيفية وزارعه البذرة الصيفية .

ونجحت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحديد ملعب السلام الدولي بديلا عن ستاد القاهرة لحين انتهاء الصيانة ومن المقرر ان تقوم إدارة الأهلي إبلغ الاتحاد الأفريقي بالملعب البديل .

وقد أعلن وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة ، في تصريحات إذاعية بغلق الاستاد لمدة تتراوح 17 نوفمبر 2023، حتي 10 ديسمبر لاجراء الصيانة وزرع البذزر.

يستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أفريقيا .

موعد مباراة الأهلي و ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

تبدأ مباراة الأهلي و ميدياما الغاني الموافق السبت القادم 25 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .