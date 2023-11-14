رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يناقش سير العملية التعليمية بجميع المناطق

عقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بقاعة الاجتماعات الجديدة بديوان عام القطاع، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023م، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر قطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال الاجتماع، ناقش الشيخ أيمن عبدالغني سير العملية التعليمية بجميع المناطق، تمهيداً لعرضها على الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأكد على أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، وضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التعليم.

ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية والكشفية

كما وجه بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية والكشفية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها.

وفي سياق متصل، قدم الشيخ أيمن عبدالغني التهنئة للدكتور أحمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقه المنيا، لإخلاصه وتفانيه في العمل طيلة مسيرته العملية، حيث صادف اليوم آخر يوم عمل له، وبلوغه السن القانونية.

وأشاد بجهود الدكتور أحمد طلب في خدمة العملية التعليمية والأزهر الشريف.