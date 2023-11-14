وزير الشباب والرياضة يلتقي السفير المصري الجديد في كوديفوار

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير شريف سيف، السفير المصري في كوديفوار، وذلك قبل سفره لتولي مهام منصبه كسفيرا لمصر في كوديفوار.

تناول اللقاء التنسيق لتعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة كوديفوار في العديد من المجالات ومنها الشبابية والرياضية، والعمل علي تفعيل الاتفاقيات بين الجانبين عليي المستوي الشبابي والرياضي، والاستعداد لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم ببطولة أفريقيا بكوديفوار.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للسفير على توليه المنصب، مؤكداً سعيه المتواصل نحو تعزيز الدوري المصري داخل القارة الأفريقية لتصبح قبلة للقارة الأفريقية في كافة المجالات من خلال التعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والتأكيد على دورها في مختلف دول العالم وقيامها بدور عظيم في تسهيل كافة الإجراءات المختلفة للبعثات الشبابية والرياضة المشاركة في مختلف البلاد، بالإضافة إلى إنها تعمل على تعميق العلاقات وتوصيد أواصر الثقة بين مصر وتلك الدول.

أشار "صبحي" إلى أن التعاون الثنائي بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية يتم على أكمل وجه خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في التواصل مع الدول المختلفة، والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والفعاليات المختلف التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة مع الجهات المختلفة في هذه الدول وهو ما يعود بالنفع على الشباب المصري، وأيضا تعميق العلاقات بين مختلف الدول.

ومن جهته، قال سفير مصر القادم بدولة كوديفوار:” إنه يدرك المكانة الكبيرة التي تقوم به الرياضة المصرية على المستوي الافريقي لدعم أواصر التعاون مع كافة الدول الافريقية والتي تُعد إحدى أذرع القوي الناعمة، مضيفًا أنه سيعمل على تعزيز هذا الدور خلال فترة توليه مهام السفير المصري في كوديفوار، وبما يسهم في تحقيق رسالة مصر نحو ترسيخ أواصر التعاون والأخوة مع الشعوب الافريقية".

حضر اللقاء رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الشباب والرياضة.

