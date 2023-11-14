الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النائب العام يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

النائب العام يستقبل
النائب العام يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

 

 وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.

 

وفي سياق آخر استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، والنائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.

 

ومن جهته رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين. 

 

تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن

 

وتباحثوا في سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب أعضاء النيابة العامة الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومنجزات النيابة العامة المصرية في مجال التحول الرقمي.

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