غانتس من الحدود اللبنانية: جاهزون لتوسيع المعركة إذا تطلب الأمر

قال وزير جيس الاحتلال السابق، وعضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، إن الحرب ستستمر حتى لو كان وقف إطلاق نار سيفضي لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف غانتس، خلال جولته على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن في الشمال ثمة نشاط عملياتي فاعل وجاهزية لتوسيع المعركة اذا تطلّب الأمر.

وتابع غانتس: لن نعود إلى 6 أكتوبر، ونعمل في الشمال لإعادة السكان لواقع أكثر أمنا.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية.

وقال حزب الله، في بيان: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

ولليوم الـ39 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.