وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء يعقد لقاء حواريا موسعا

التقى ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء صباح اليوم بمديري الادارات المركزية والعاملين بجميع الهيئات الشبابية والعاملين بديوان مديرية الشباب والرياضة، اللقاء الحواري الذي اقيم بالمدينة الشبابية بالعريش.

وفي بداية اللقاء الحواري تم استعرض الفيلم التسجيلي لانجازات مديرية الشباب خلال الفترة الماضية والتى شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية الرياضية والشبابية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وناقش الاجتماع، أليات متابعة مراكز الشباب وحل المشكلات التي تعوق تنفيذ الخطط وإلتزام العاملين بالمراكز لتوفير خدمات أكبر للشباب، كما ناقش أليات جذب العضويات الجديدة بالمراكز ووضع الخطط الموحدة ومتابعة تنفيذها بالمراكز.

كما استمع " عبدالوهاب "، خلال الاجتماع لبعض المشكلات والمعوقات والمقترحات التي تقدم بها الحضور وكذلك تقديم بعض الحلول لتلك المشكلات ودراسة تنفيذ مقرحات التدريب والحصري لبعض البيانات التي من شأنها معالجة تلك المشكلات

كما قام حسن عبد الوهاب علي هامش اللقاء تم تكريم حامل الدكتوراه والماجيستير ، والموظف المثالي علي مستوي , وتكريم العاملين المتميزين داخل ديوان عام المديرية، والإدارات الفرعية، ومراكز الشباب على مستوى المحافظة و رُؤَسَاءُ منطقتي كرة القدم, الكاراتية،

يهدف التكريم إلى ترسيخ قيم العمل والتميز فى كافة الادارات ليكونوا نماذج ملهمة ومحفزة لغيرهم من الشباب، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على النماذج الناجحة، والمساهمة فى إعطاء الشباب المتميز حقه المعنوى فى التقدير لما يقوم به من إنجازات وجهود لخدمة الوطن.