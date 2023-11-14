يفضل الكبار والصغار تناول الجمبري بأكثر من طريقة مختلفة لمذاقه الذكي وفوائده العديدة التي تعزز المناعة وتمد الجسم بالطاقة والحيوية.

يحتوي الجمبري على فوائد عديدة أبرزها الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ. يرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وبعد عرض فوائد الجمبري نقدم لكٍ في السطور التالية طريقة تحضير روبيان بصوص الكريمة والطماطم بخطوات سهلة.

المقادير

- الروبيان: 700 غم

- كريمة الطبخ: 3 ملاعق كبيرة

- البصل: 1 حبة (صغير الحجم ومفروم)

- الثوم: فصّان (مهروس)

- معجون الطماطم: 2 ملعقة كبيرة

- طماطم: 1 حبة (مقطعة مكعبات)

- الزنجبيل: ملعقتان كبيرتان ونصف (طازج ومفروم)

- ملح: رشّة

- فلفل أسود: رشّة

- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة

- بابريكا: نصف ملعقة صغيرة

- الكاري: ملعقة صغيرة

- الكركم: نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة

- كزبرة خضراء: 3 ملاعق كبيرة (مفرومة)

طريقة التحضير:

في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل.

أضيفي الزنجبيل وقلّبي المكونات لعدة دقائق.

أضيفي الروبيان وقلّبي حتى تتداخل المكوّنات مع بعضها، ثم نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والثوم، والكركم، والبابريكا، والكاري، والكزبرة الجافة.

أضيفي مكعبات الطماطم ومعجون الطماطم، مع التقليب من وقت إلى آخر حتى يثخن قوام المزيج.

أضيفي كريمة الطبخ، وخففي النار واتركي الخليط لحوالي 5 دقائق حتى تمام النضج.

اسكبي الروبيان بصوص الكريمة والطماطم في طبق التقديم، وزيّنيه بالكزبرة الخضراء، ثم قدميه.