طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة العراق وأندونيسيا بتصفيات المونديال

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، تعيين طاقم حكام إماراتي دولي بقيادة أحمد عيسى درويش، لإدارة مواجهة العراق وإندونيسيا المقرر إقامتها بعد غد الخميس لحساب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.





ويشارك المنتخب العراقي في المجموعة السادسة من المنافسات بجانب منتخبات فلبين ، فيتنام وأندونيسيا.

وتقام المواجهة المرتقبة بين منتخبي العراق وإندونيسيا، على ملعب ستاد البصرة الدولي، لحساب منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027 أيضًا.

مصر وجيبوتي ..

وعلى صعيد التصفيات الأفريقية ، يستعد منتخب مصر لبدء غمار منافسات تصفيات افريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2026 عندما يواجه نظيره الجيبوتي يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات .

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، إلى جانب بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وتقام مباراة مصر وجيبوتي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس، وسيكون أيمن الكاشف هو المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على مباراة منتخب مصر وجيبوتي.