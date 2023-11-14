"بكاؤنا الحقيقي على غزة".. استنكار إلكتروني لحفل "ليلة الدموع " بالسعودية

مع تفاقم الوضع في غزة، ومواصلة الحفلات الغنائية لموسم الرياض 2023، وعلى وجه التحديد حفل “ليلة الدموع”، حيث قوبل نجومه بموجة عارمة من الرفض والتنديد بإقامته في تلك الظروف الإنسانية والسياسية العصيبة التي يمر بها قطاع غزة.

هجوم إليكتروني على حفل ليلة الدموع

وصل الفنان رامي صبري مساء أمس إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادًا للحفل، ونشرت الشركة المنظمة للحفل فيديو استقباله، ونال المقطع سيل من الانتقادات والاستنكارات وذلك عبر التعليقات التي جاءت كالآتي:

“والله عيب والله هلأ وقت حفلات وأغاني وغزة عم بتموت مابتعرف تاجل خايف تخسر فلوس بس أهل غزة خسروا حياتهم وأهلهم ياعب الشوم غزة تباد ياعالم”

“احنا بنعيط كده كده على غزة انت بقى بتعيط على ايه ياترى ظهرتوا على حقيقتكوا فعلا”

“غزة ياخوي مش وقته”

“إزاي مافيش إحساس كده”

“يعني وقت حفلات واخواننا في غزة قاعدين يموتوا؟ استغفر الله بس شي يكسف ويزعل حقيقي”

“احنا بنعيط على حاجات تانية انتوا ماتعرفوش عنها حاجة خليكوا في السلطنة بتاعتكوا ان شاء الله الدور عليكوا”



وتعليق آخر “كفاية أخبار غزة وحياتك”

يقام حفل ليلة الدموع يوم الخميس 16 نوفمبر، على مسرح أبو بكر سالم، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

بداية فكرة ليلة الدموع في السعودية

كانت قد انطلقت فكرة حفلة “ليلة الدموع” للمرة الأولى خلال أغسطس الماضي، وضمت كبار النجوم “شيرين عبد الوهاب، تامر عاشور، أحمد سعد، محمد محيي، طارق الشيخ، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم”، وحظيت بحضور جماهيري كامل العدد، ونسبة مشاهدة عالية عقب نشرها عبر المنصات الموسيقية الشهيرة.

ليلة روائع بليغ حمدي

كان قد أقيم حديثًا ليلة تكريمية من طراز خاص للملحن الكبير بليغ حمدي، والتي شارك فيها نخبة غنائية كبيرة، على رأسهم “أنغام، أصالة، نانسي عجرم،ماجد المهندسصابر الرباعي”، بقيادة المايسترو وليد فايد.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.