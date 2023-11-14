الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تقديم ثمانية ملايين دعما للفائزين بالمسابقة

نقابة القراء: إطلاق اسم الشيخ البنا على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

نقابة القراء
نقابة القراء

توجهت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم الشيخ البنا على المسابقة العالمية الثلاثين، وتقديم ثمانية ملايين دعما للفائزين بالمسابقة .

وقال محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- يسعدها أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه المتواصل لأهل القرآن. 

وأضاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن تقديم الدعم الكامل للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين التى ستقام على أرض مصر المباركة فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ ديسمبر المقبل.


وأوضح الساعاتى، أن الرئيس دعم المشاركين بالمسابقة من داخل مصر وخارجها، بمبلغ ثمانية مليون جنيه تخصص منها مليون جنيه للفائز الأول بالمسابقة.


كما تتقدم النقابة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك لإطلاق أسم فضيلة القارئ الكبير الشيخ محمود علي البنا على المسابقة العالمية للعام الحالى. 
 

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