ضبط 5570 علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت إدارة تموين كفر صقر بمحافظة الشرقية، برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة؛ سيارة ربع نقل محملة بكمية من السجائر وبفحص المضبوطات الموجود بالسيارة تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.

وشملت قائمة المضبوطات 10 كراتين سجائر محلية بإجمالي كمية قدرها 5000 علبة، وكرتونة سجائر مستوردة بإجمالي 500 علبه، كما تم التحفظ على7 قروصة سجائر بإجمالي 70 علبة، بإجمالي المضبوطات بالسيارة من السجاير عدد 5570 علبة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم16319 جنح كفر صقر، وتسليم السيارة والسائق للشرطة، للعرض على النيابه العامة، وتم التحفظ علي المضبوطات بمقر شركة الشرقية للدخان بكفر صقر.