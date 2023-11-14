الزراعة تتابع توزيع تقاوي القمح والأسمدة ومنع التعديات على الأراضي ببني سويف

تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد المكثف والميداني في جمع المحافظات، وبالتنسيق مع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، قام د أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بزيارة إلى محافظة بنى سويف.

وجاء ذلك لمتابعة أعمال حماية الأراضى ومنع التعديات وكذلك متابعة توافر تقاوى القمح وتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وكذلك منظومة حوكمة الأسمدة بالمديريات ويرافقه المهندس عماد جنجن مدير مديرية الزراعة في بنى سويف والمهندسة فاطمة نظير مفتش الإدارة المركزية لحماية الأراضى والمهندس محمد عبدالوهاب مدير عام التعاون بالمديرية وبعض القيادات من مديرية الزراعة.

وقام "عيسى" بالإشراف على حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة مدى توافر تقاوى القمح والتأكد من صرف الأسمدة المدعمة للمزراعين وعدم صرفها للمتعدين على الأراضى الزراعية.

وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح وبالأسعار المعتمدة

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة

وشدد القصير أيضًا على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة مؤكدا محاسبة المقصرين في ذلك وأشار إلى أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي.

وزير الزراعة كان قد شدد كذلك على التواجد مع المزارعين لتقديم الدعم الفني قبل وأثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.