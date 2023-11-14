تنفيذ اللقاء الرياضي للمشروع القومي "قادرون باختلاف" لذوي الهمم بسوهاج

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وبمشاركة 250 شاب وفتاة اللقاء الرياضي للمشروع القومي للأفراد ذوي الهمم (قادرون باختلاف) على مستوى المحافظة بملاعب مركز شباب النصر بإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

تضمنت المنافسات في عدد (٢٤) مسابقة رياضية بنين وبنات في " كرة الطائرة جلوس - تنس الطاولة - جري ١٠٠م - دفع الجلة - رفع أثقال " .

جدير بالذكر بأن الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بصدد تنفيذ اللقاء الرياضي على مستوى المحافظة لعدد "٢٥ محافظة" خلال شهر نوفمبر الجاري بإجمالي "١٠ آلاف مشارك ومشاركة" من جميع الفئات العمرية من الجنسين من رجال وسيدات وأطفال وكبار سن بداية من (١٠ سنوات فما فوق).

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أنه في اطار إهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم والدور الذى توليه وزارة الشباب والرياضة من خلال تنفيذ كافة الأنشطة والفعاليات والمشروعات لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة تم تنظيم اليوم الرياضي المجمع للاعبي ولاعبات المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة الحركية بمركزي سوهاج وطهطا بحضور محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وأعضاء لجنة الإدارة العامة للتنمية الرياضية بالوزارة .

شارك في تنفيذ فاعليات اليوم الرياضي الدكتور هاشم محمد هاشم مدير عام الرياضة ومحمد رفعت مشرف مركز الإعاقة بسوهاج.

وفي سياق متصل نفذ مركز شباب باصونة التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج ندوة تعريفية عن مخاطر الهجرة الغير شرعية وطرق مكافحتها وذلك بمقر المركز بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر نوفمبر 2023 .

وحاضر في الندوة مجدي المصري أخصائي إجتماعي لدى التربية والتعليم والذى إستهل حديثه عن الهجرة غير الشرعية بأنها رحلة نحو المجهول الذي لا يمكن التنبؤ به إذ يواجه المهاجرون بدايةً خطر الإمساك بهم من قِبل حرس الحدود وبالتالي التعرُّض للمساءلة القانونية والحبس ومواجهة مصير مجهول سواء من الدولة التي خرج منها هذا المهاجر أم من الدولة التي سيذهب إليها وذلك لأنه يجهل تمامًا ما قد يواجهه في طريقه من أخطار سواء أكان العبور برًا أم بحرًا ويجهل أيضًا مصيره هناك في تلك الدولة التي ينوي الهجرة إليها.

وأشار المحاضر إلى أنه لا يعني ضيق العيش وعدم توافر الفرص المناسبة تعريض الحياة للخطر وذلك لأنّ الهجرة غير الشرعية طريقة غير نظامية للخروج كما أن الشباب يواجهون فيها كل مجهول وهذا يُعرّض حياتهم للخطر وأحيانًا الموت وعدم ضمان إيجاد تلك الفرصة التي تسعى نحوها كثيرًا فتبوء هجرته بالفشل وتُواجه مصيرًا لا يمكن التنبؤ به فينبغي السعي نحو فرص أخرى سواء داخل البلد أم خارجه واتباع الطرق النظامية للسفر فلعلّ الله يعطيك مبتغاك دون تعريض نفسك للخطر.

وعلى هامش الندوة دارت حوارات وأسئلة حيّز الموضوع أسفرت عن بناء مجموعة من المعلومات والخبرات الحياتية الجديدة وكيفية تعزيز الروابط الإجتماعية الإيجابية.

وأكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج علي أن مثل هذه الندوات التي تقام داخل مراكزالشباب تهدف الي إبعاد الشباب عن فكرة الهجرة غير الشرعية التي تتسبب لهم بمشكلات قانونية كما أنها تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المهاجرين.