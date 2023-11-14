وكيل تعليم الإسكندرية: تفعيل مجموعات التقوية لتخفيف معاناة أولياء الأمور

أكد الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تفعيل مجموعات الدعم للطلاب وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم انطلقت بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية التسع لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام "ابتدائي، إعدادي، ثانوي رسمي لغات" والتعليم الفني مع انطلاق العام الدراسي.

جاء دلك خلال اجتماع مدير الادارة مع مديرى مدارس ادارة وسط التعليمية بكلية النصر للبنات لمناقشة تفعيل مجموعات الدعم والانشطة المدرسية والتربوية والتواصل الجيد مع اولياء الامور وذلك بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ورحاب جابر ومديري المراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام ( رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات) والتعليم الفني بنوعياته (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج).

وشدد أبو زيد، على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية وغلق بوابات المدرسة والتزام المعلمين بالإشراف اليومي.

وأوضح وكيل الوزارة، أهمية العمل بروح الفريق وإعداد قادة جدد لخلق كوادر جديدة، وحُسن التواصل مع أولياء الأمور وتحديد ميعاد لمقابلتهم لإعادة جسور الثقة بين المدرسة والمجتمع.

وأشار إلى أهمية تفعيل يوم النشاط وممارسة كافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية ، مُشيرًا إلى أهمية دور المتابعة وتقويم الأداء في تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية، مؤكدًا أنَّ المجموعات شَهِدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب مُشيدًا بالدور المتميز لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية، بعد قيام المديرية بتجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بما يتناسب مع مساحة القاعة المخصصة.

وأضاف أنه جرى تزويد القاعات بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة، والتنسيق مع المعلمين المتميزين الذين لهم صيت واسع للانضمام لمجموعات الدعم المدرسي​، وكذلك تشكيل لجان للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم من الاتصال السياسي والأمن والعلاقات العامة والمتابعة وتقويم الأداء والتوجيه المالي والإداري.

واشاد الدكتور ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، بالجهود المبدولة باهتمام المدرسة بممارسة الأنشطة الطلابية، والاهتمام بالنظافة، وانضباط المدرسة.وقد شهد ( أبوزيد ) عروضًـا وطنية فنية وموسيقية متميزة واستعراضات عسكرية أداها طلاب وطالبات مدرسة كلية النصر للبنات على أنغام أغنيات ( أبويا وصاني ، تحيا مصر ، باسم الله الله أكبر) ، وتزيّن الطلاب والطالبات بألوان علم مصر وبملابس قواتنا المسلحة والصاعقة المصرية .

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة سير العملية التعليمية والتواصل مع مديري المدارس لنقل وتبادل الخبرات.