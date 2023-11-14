بنك قناة السويس يرفع أرباحه لـ85% خلال 9 أشهر

أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 1.36 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ735 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 محققا نسبة نمو قدرها 85%.

وقال رفاعي إن هذا جاء مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 74% ليصل إلى 2.3 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 1.3 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2022.

وكذلك ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 157% ليصل إلى 515 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ200 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022.

لفت إلى ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 23.5% ليصل إلى 92 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 14% لتصل إلى 75.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ65.8 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.

وأضاف رفاعي أن البنك نجح في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 11.4% لتصل إلى 33.0 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ29.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، في حين ارتفع إجمالي قروض الشركات ليصل إلى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 12%.

كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل الى 3.6 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 30% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري وهي 25%، وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة التنوع في التمويل لكافة القطاعات ليواصل البنك جهوده في دعم الاقتصاد الوطني.

ويذكر أن عدد فروع البنك تصل إلى 50 فرع موزعة على محافظات الجمهورية لخدمة عملاء البنك التي تزداد بقوة.

وحصل البنك جوائز مرموقة عدة منها جائزة من مجلة “International Business Magazine” لأسرع البنوك نموا في مصر لعام 2023 وجائزتان من مجلة "World Business Outlook" جائزة لأفضل بنك اداءً في مصر لعام 2023 وجائزة لأفضل رئيس تنفيذي في مصر لعام 2023.

وانضم بنك قناة السويس إلى قائمة "فورتشن 500 العربية" لعام 2023 لأول مرة، والتي تشمل أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد تحقيقه لنتائج أعمال مالية قوية خلال عام 2022.