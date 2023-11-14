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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فرقة الموت.. أحمد عز يقترب من إنهاء تصوير فيلمه الجديد

أحمد عز
أحمد عز

أوشك النجم أحمد عز على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "فرقة الموت"، الذى يجسد فيه دور ضابط يتم اختياره ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي، وينتمي الفيلم لنوعيه أفلام الحركة والإثارة، حيث يتبقى للفيلم ما يقرب أسبوع، وينتهى تصوير العمل بالكامل، وكان أحمد عز قد بدأ تصوير العمل في 10 أكتوبر الماضى، بمشاهد مختلفة في أحداث الفيلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى ديكورات مختلفة مع مخرجه أحمد علاء.

فرقة الموت

أما عن آخر أفلام أحمد عز كان فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وشارك عز البطولة كريم عبد العزيز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود وغيرهم من الفنانين.

 

 

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