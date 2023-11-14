انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية بسوهاج

أناب الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، والرائد العام للاتحادات الطلابية، ماهر عبدالخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، لمتابعة أعمال انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية بقاعة مدرسة سوهاج الإعدادية القديمة بنين، تحت شعار التعبير عن الرأي بكل حرية ونزاهة في أجواء ديمقراطية .

وجرت انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب بحضور نيفين فاروق، موجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية، وأحمد أبو ضيف موجه عام التربية الاجتماعية .

وأكد ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، خلال كلمته على أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية والفنية والرياضية والعلمية، من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر الذين سيحققون نهضتها، .

وأوضح مدير عام الشئون التنفيذية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل الأنشطة التربوية وفي مقدمتها الاتحادات الطلابية وتقديم كل أوجه الدعم التي تضمن أداءها لدورها الفعال على الوجه الأكمل.

وأسفرت الإنتخابات عن فوز الطالب أحمد حسني حافظ، بمقعد الأمين، والطالبة نور عبد الحكيم أبو الفضل، بمقعد الأمين المساعد، كما فازت الطالبة رقية صابر عبده، بمقعد مقرر اللجنة الدينية والثقافية، والطالبة مريم سعد عبد العال، مقرر اللجنة الإجتماعية، ومصطفى محمد السيد بمقعد اللجنة الرياضية، والطالبة مي أحمد أمين، بمقعد اللجنة الفنية، والطالبة شهد الأمير محمد باللجنة العلمية .