أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم السيستم "اليوم"

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي وفريق عمل فيلم "السيستم"، للإنتهاء من تصوير مشاهد العمل في منطقة مصر الجديدة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر.

وكان الفيشاوي نشر خلال الأيام الماضية مجموعة من الصور يروج بها عن شخصية "وحيد الحكيم"، التي يجسدها ضمن أحداث فيلم "السيستم"، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق أحمد الفيشاوي، قائلاً: يا تري إيه اللى هيحصل لوحيد الحكيم فى السيستم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتعرف على فتاة “بسنت شوقي"، التي تعاني أيضا بسبب عقدة من الرجال نتيجة تجاربها الفاشلة معهم، وتتصاعد الأحداث بعد هذا اللقاء.

وكان أحمد الفيشاوي انتهى من تصوير فيلم "عادل مش عادل" مع شيري عادل، محمد رضوان، ومن إخراج أحمد يسري، وكان فيلم "أشباح أوروبا"، آخر أفلامه في دور العرض، وشاركه البطولة اللبنانية هيفاء وهبي، ولم يحصد إيرادات تناسب شعبية أبطاله.