منطقة الغربية الأزهرية تنظم حفل تنصيب اتحاد الطلاب

عقدت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم حفل تنصيب اتحاد طلاب وطالبات المنطقة عن العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بحضور فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، الدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وتنفيذ إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.

ووجه رئيس الإدارة المركزية أعضاء الاتحاد الي ضرورة التعاون لتحقيق الأهداف المرجوه لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، والمشاركة الفعالة في كافة الأحداث والفعاليات الطلابية، بما يتناسب مع مكانة المنطقة والأزهر الشريف.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية كما يلي:

الطالب/ أحمد رجب أبو عطيه أمين الاتحاد

الطالب/ إسماعيل وائل منقوله الأمين المساعد

الطالب/ مصطفى خالد الحلواني المقرر الثقافي والديني

الطالب/ أحمد محمد سرحان المقرر الاجتماعي

الطالب/ فتحي محمد فتحي المقرر الرياضي

الطالب/ أحمد إبراهيم طاش المقرر الفني

الطالب/ عبد الرحمن رضا عويضة المقرر العلمي السيد غيط مسئول الاتحاد بنين بالمنطقة.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات بمنطقة الغربية الأزهرية كما يلي:

الطالبة/ جويرية إبراهيم الوشاحي أمينة الاتحاد

الطالبة/ جني احمد الحدودي الأمينة المساعدة

الطالبة/ حفصة علاء عبد الظاهر المقررة الثقافية والدينية

الطالبة/ تسنيم عبد الفتاح السعيد المقررة الاجتماعية

الطالبة/ بسملة احمد بخيت المقررة الرياضية

الطالبة/ رؤي عبد العاطي حبيب المقررة الفنية

الطالبة/ فاطمة ابراهيم نصر المقررة العلمية وأماني إبراهيم حسن، مسئولة الاتحاد بالمنطقة.