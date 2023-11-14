تضامنًا مع غزة.. تأجيل جولة محمد حماقي في أمريكا

أعلنت الشركة المنظمة لجولة حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، تأجيل الجولة تضامنًا مع أهالي غزة وما يعانوه خلال الفترة الحالية، حيث كتبت الشركة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة.

وأضافت: وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ.

وكان حماقي قد كشف عن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية بشهر سبتمبر الماضي، حيث نشر صورة للملصق الدعائي للجولة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعًا للمرة الأولى في أمريكا الشمالية، تذكروا مواعيد الحفلات والتذاكر سيتم طرحها قريبًا".