ارتفاع أسعار سيارات جيلي موديل 2024 في مصر بداية من اليوم

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل علامة جيلي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات جيلي موديل 2024، وضمت القائمة الجديدة لأسعار سيارات جيلي موديل 2024 طرازات"كول راي، وأوكافانجو، وGX3 Pro، وشهدت القائمة الجديدة ارتفاعاً في أسعار جميع سيارات جيلي "كول راي، وأوكافانجو، وGX3 Pro" موديل 2024 بدايةً من اليوم.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات جيلي كول راي، وأوكافانجو، وGX3 Pro، موديل 2024

أسعار جيلي كول راي موديل 2024

ارتفعت أسعار طرازات جيلي كول راي موديل 2024 الفئة الأولى «COMFORT» لتصبح مليون و13 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «كول راي» موديل 2024 الفئة الثانية «Premium» إلى مليون و167 ألف جنيه.

وباتت أسعار الفئة الثالثة "بلاك ريم" من سيارات جيلي كول راي موديل 2023 بعد الزيادة مليون و189 ألف جنيه.

وينتمي طراز «كول راي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وتعتمد على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، بقوة ١٧٧ حصان وبعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.

وطبقا للبيانات المعلنة عن «جيلي» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أسعار جيلي أوكافانجو موديل 2024

بحسب القائمة ارتفعت أسعار طرازات جيلي أوكافانجو موديل 2024 «Premium» إلى مليون و514 ألف جنيه.

وينتمي طراز جيلي أوكافانجو لفئة السيارات – ذات السبع مقاعد – مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سى سى «هايبرد» – مدعوم بمحرك كهربى EMS system ، ينتج قوة قدرها 190 “حصان”، وعزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT WET”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عن قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أسعار جيلي GX3 Pro موديل 2024

بحسب القائمة السعرية الجديدة لسيارات جيلي الصادرة عن مجموعة أبوغالي موتورز، أصبح سعر السيارة GX3 Pro موديل 2024 التي تقدم بفئة واحدة من التجهيزات 780 ألف جنيه.

تقدم السيارة GX3 Pro بمحرك سريع الدوران من خلال محرك بنوع DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصانًا عند 5,500 RPMوالعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن توفير في استهلاك الوقود و تسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات، بالإضافة الى نظام تعليق امامي MacPherson ونظام التعليق الخلفي Semi Independent Torsion Beam.