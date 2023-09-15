إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين في الخارج.. أبرز بنود القرار

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأمس، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات لسيارات المصريين المقيمين بالخارج.

وقدمت وزيرة الهجرة، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.

وقال السفيرة سها جندي للمصريين في الخارج: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".

وإليكم أبرز ما جاء في قرار إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين في الخارج

- اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

- مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

- ينص القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

- يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

- مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.



- القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

وزيرة الهجرة توفي بوعدها للمصريين في الخارج بشأن مبادرة سيارات المغتربين

يذكر أنه كان هناك مطالب كثيرة من المصريين في الخارج خاصة دول الخليج لإعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وبدورها وعدت وزيرة الهجرة المغتربين بتوصيل مطلبهم لدولة الوزراء، وسعيت بنفسها طوال الفترة الماضية لتحقيق هذا المطلب ونجحت في ذلك.