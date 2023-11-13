طبيبة تكشف العلامات الأولى للخرف غير المرتبطة بفقدان الذاكرة

كشف أحد خبراء الخرف عما يجب الانتباه إليه، حيث تحذر التوقعات من أن حالات الخرف ستصل إلى 153 مليون حالة بحلول عام 2050.

وبينما لا يوجد علاج في الأفق، فإن أفضل سلاح في مكافحة الخرف هو الكشف المبكر، ويحدد طبيب أعصاب العلامات المبكرة الأقل شهرة للخرف.

ويبدو أن فقدان الذاكرة هو العرض الرئيسي الذي يربط الأشخاص بالخرف، ولكنه مجرد واحد من عدد من الأعراض النفسية العصبية التي نراها لدى الأشخاص المصابين بالخرف.

ومن المهم مراقبة التغيرات السلوكية مثل الانفعالات والعدوان والاكتئاب والقلق واللامبالاة، بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية والسلوك غير المقبول اجتماعيًا والسلوك المندفع والتغيرات الغريبة في السلوك التي لم تكن موجودة من قبل"، كما تقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا أليخينا لـ MedicForum. .

وأوضح أحد خبراء الخرف أن الغالبية العظمى من الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر وهو النوع الأكثر شيوعا من الخرف - يعانون من واحدة على الأقل من هذه العلامات.

لذلك، من المهم جدًا الانتباه إلى هذه العلامات التحذيرية، خاصة عندما تحدث في وقت لاحق من الحياة، وعندما تحدث هذه الأعراض في وقت لاحق من الحياة وتكون أعراضًا مستمرة غير مرتبطة بحالة طبية أو نفسية أخرى، فإنها تحمل خطرًا متزايدًا للإصابة بالخرف وقد تنبهك إلى المرض.

بالإضافة إلى ذلك، قال الطبيب إن التغيرات السلوكية يمكن أن تكون علامة التحذير الأولى للأمراض التنكسية العصبية.

وأضافت أليخينا: "قد تظهر هذه الأعراض السلوكية كأعراض جديدة لدى كبار السن ذوي الإدراك الطبيعي، وهناك أدلة ناشئة على أنها قد تكون أول مظهر لمرض تنكس عصبي كامن لدى بعض الأشخاص".

بالإضافة إلى التغيرات السلوكية، توصي بالانتباه إلى الأعراض "المبكرة" الأخرى، بما في ذلك:

فقدان الذاكرة

صعوبة في التركيز

تجد صعوبة في القيام بالمهام اليومية العادية، مثلاً لا تجد التغيير الصحيح عند التسوق

من الصعب متابعة المحادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة.

الارتباك حول الزمان والمكان

يتغير المزاج.