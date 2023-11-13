IATF2023.. اتحاد الصناعات: مصر مستعدة لتطوير البنية التحتية في أفريقيا

شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية [FEI]، أفكارًا قيمة خلال العرض الذي قدمه في معرض التجارة البينية الأفريقي IATF2023، الذي ينظمه أفريكسم بنك.



وفي معرض تسليط الضوء على أهمية أفريقيا، أكد الجبلي على القطاعات المتطورة في مصر، بما في ذلك الزراعة والبنية التحتية.



وفي ظل الأراضي الصالحة للزراعة الشاسعة في أفريقيا وتجربة مصر، أكد رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية على إمكانات الاستثمارات الزراعية.



كما ناقش الجبلي استعداد مصر للمساهمة في تطوير البنية التحتية ونمو الصناعة في أفريقيا، موضحًا الالتزام بتعزيز التعاون.