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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

منتخب القوس والسهم
منتخب القوس والسهم

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير الإدارة العامة للحافز والتكريم والموهوبين؛ لاستقبال منتخب القوس والسهم بعد التتويج باالبطولة الأفريقية الثالثة عشرة التي أُقيمت بتونس.

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الشاذلي: وزارة الرياضة أطلقت حملات لتوعية الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حصد المنتخب 7 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، ليحتل المركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على تهنئة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر بعد الفوز بالبطولة الأفريقية وضمان التأهل لأولمبياد باريس بمقعدي فردي الرجال والسيدات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

 

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