الشاذلي: وزارة الرياضة أطلقت حملات لتوعية الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تهتم كثيرا بالمشاركة السياسية للشباب في جميع الاستحقاقات الدستورية، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم تكوين مجموعة من الكيانات الشبابية يصل عددها إلى 24 كيانًا في الـ27 محافظة من جميع الفئات العمرية وبما يتعدى المليون شاب، علاوة على تأثيرهم غير المباشر على ما يقارب من 6 مليون شاب.

وتابع "الشاذلي " في مداخلته الهاتفية لبرنامج "بنت الراوي"، الذي تقدمه الإعلامية نجلاء الراوي، على قناة الحدث اليوم:" أطلقت وزارة الشباب والرياضة عددًا من المبادرات لتنمية وعي الشباب بالمشاركة السياسية، وبصفة خاصة ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية لتوضيح أهمية المشاركة والأثر السلبي للإحجام عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأي استحقاق دستوري".

وأضاف أن الوزارة أطلقت حملة لتكثيف مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتًا إلى أن القوام الأساسي لمن سيدلي بصوته في تلك الانتخابات سيكون للشباب، من القرى والمدن بجميع محافظات مصر".