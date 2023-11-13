ليفاندوفسكي عن خلافه مع لامين يامال: "مجرد حادث"

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، أن ما حدث مع لامين يامال خلال مواجهة ألافيس مجرد حادث خلال المباراة.

وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الثالثة عشر من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وظهر ليفاندوفسكي خلال المباراة وتسيطر عليه حالة من الغضب الشديدة، بعدما فعله لامين يامال، والذي لم يمرر للمهاجم البولندي الكرة، على الرغم من تواجد الأخير في موضع جيد لإحراز هدف للبلوجرانا.

ولم يصافح ليفاندوفسكي اللاعب الشاب بعد نهاية المباراة، حيث قام يامال بمد يده لمصافحة البولندي، والذي رفض مبادلته المصافحة.

تصريحات ليفاندوفسكي

تحدث روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، حيث قال: ""لأكون صريحًا، لا أمتلك الكثر من الكلام لأقوله، فإن الأمر كان مجرد حادث".

وعن علاقته باللاعب الشاب، فقال: "علاقتي بـ لامين يامال ساعدته مرات عديدة وقدمت له النصائح حتى في هذه المباراة".

وأكمل: "لا توجد مشكلة أن تقول أو تصرح بشيء ما في الملعب، هذا الوضع برمته مجرد حادث وليس له تفسير أو معنى آخر".

الجدير بالذكر أن روبرت ليفاندوفسكي انضم لمعسكر منتخب البولندي استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.