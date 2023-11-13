تعليم كفر الشيخ: تسليم شاشات 75 بوصة لـ10 مدارس للتعليم المجتمعي

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، عن تسليم شاشات 75 بوصة ل 10 مدارس للتعليم المجتمعي، وتشكيل لجنه لتقييم المدارس، وسد العجز بمدارس التعليم المجتمعى وطباعة قوائم الحكومة الإلكترونية.



جاء ذلك اجتماعا عقده محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الأثنين، لمناقشة الخطة العامة للعام الدراسي الحالي، ومناقشة سد العجز لمعلمات اللغة الإنجليزية بالمدارس.



جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، ومحمد الحيطاوى، مدير إدارةالتعليم المجتمعى، ومدير إدارة المشاركة المجمتعية، ومدير إدارة الاحصاء، وموجه عام اللغة الإنجليزية، ومدير إدارة الإحصاء ومن مؤسسة مصر الخير، الدكتور محمود صديق، مسئول المحافظه، وحمادة الشامى، المدير التنفيذي للجمعية الشريكة.