مياه الفيوم تجدد بروتوكول التعاون مع التربية والتعليم ضمن مشروع “صحتهم مستقبلهم”

وقع اليوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم تحت رعاية منظمة اليونيسيف ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم لتنفيذ انشطة توعية لـ ١٥٠ مدرسة ابتدائية بمحافظة الفيوم .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسيف بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتور ريمون شكري المسؤول الميداني بمنظمة اليونيسيف و رحاب عريق وكيل المديرية ومديري الادارات التعليمية غرب وشرق واطسا وطامية والذي يهدف الحفاظ علي مياه الشرب ، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والنظافة الشخصية والعامة ، والتغذية الصحية السليمة ، والتغيرات المناخية.

خلال الإجتماع تم استعراض الأنشطة التي تم تنفيذها بإجمالي ٢٨٨ نشاط متنوع ما بين ندوات توعية وورش رسم وندوات بطابور الصباح وتنظيم معسكرات ولصق بوسترات ولافتات توعية وإقامة المسابقات وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب ،علاوة على تزويد المدارس بالادوات والخامات المساعدة في تنفيذ الأنشطة .

وأكد "النجار" خلال الإجتماع عن أهمية رفع الوعي المائي لطلاب المدارس كونهم صناع المستقبل وأمل مصر الواعد في مواجهة التحديات المائية وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والاساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية وأثرها على مواردنا المائية .

كما اعرب عن سعادته بالتعاون المثمر والبناء مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم واليونسيف وكافة الجهات الشريكة من أجل نشر ورفع الوعي المائي والحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار.

أعمال الصيانة…

ومن جهه اخرى أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم استمرار قيام الشركة بأعمال صيانة دورية لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي والتطهير الدائم لشبكات الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وصيانة سيارات ومعدات وآلات كسح مياه الأمطار.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الجليل النجار بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة ،بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة ومهندسي القطاع لمتابعة مدى الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.

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